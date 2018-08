Dode en vermiste bij aardverschuiving in Italiaanse Alpen

Bij een aardverschuiving in de Italiaanse Alpen is maandagavond een man om het leven gekomen. Dat meldt de krant Corriere della Sera. De vrouw van de 61-jarige man uit Milaan is nog vermist.

De aardverschuiving gebeurde in de het dal Val Ferret, in de gemeente Courmayeur. Meerdere voertuigen raakten daarbij bedolven onder modder en stenen. In totaal werden ongeveer 120 mensen geëvacueerd. Ze werden ondergebracht in een sporthal en bij de plaatselijke golfclub.

Het lichaam van de zestiger werd in het puin gevonden. Zijn echtgenote is nog vermist.