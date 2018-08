Standard start als underdog aan Europese confrontatie met Ajax, maar: “We hebben uiteraard iets voorbereid”

Liège - Niet alleen in België is Michel Preud’homme een grote meneer, ook in Nederland is het respect voor de Standard-trainer groot. Dat viel in alles te merken aan het gepingpong tussen hem en de Nederlandse media. De Luikenaar nam daarin graag de rol van underdog aan. “Die bedragen die Ajax betaalt, kunnen wij bij Standard nooit neertellen”, klonk het. En toch gelooft hij stiekem in een stunt.

Anders dan voor de Europa League-match van twee jaar geleden zit de snikhete perszaal van Standard nu wel vol met Nederlandse journalisten en Ajax-watchers. Naar de reden hoeven we niet lang te zoeken: Michel Preud’homme. De Standard-trainer is ook bij onze noorderburen een grote naam. Natuurlijk door die heroïsche match die hij keepte op het WK 1994 tegen Oranje, en niet te vergeten zijn passage bij FC Twente in 2010-2011. Toen de Tukkers met Preud’homme als trainer zowel de supercup als de bekerfinale wonnen tegen Ajax.

Dorpsidioot

Wanneer je bij de Nederlandse collega’s te rade gaat, spreekt men met respect over Preud’homme. “Hij heeft iets neergezet”, zegt Daniël Dwarswaard van het Algemeen Dagblad. “Buiten de binnenlandse successen haalde hij nog de kwartfinale van de Europa League en de manier van spelen was prima. Hij maakte dus zeker indruk.”

Tuurlijk, er was ook die andere kant, zijn gedrag langs de zijlijn. Zo noemde Johan Derksen van de spraakmakende voetbaltalkshow Voetbal Inside hem ooit “een dorpsidioot en tijdens wedstrijden ontoerekeningsvatbaar”.

“Maar”, zegt Johan Boskamp die ook geregeld zijn opwachting maakt in het tv-programma, “Michel heeft daar uitstekend werk geleverd. Al die prijzen gewonnen en eigenlijk had hij ook die titel moeten pakken. Desondanks moest hij op het einde toch weg.”

Vanavond komt Preud’homme bovendien nog een oude bekende tegen. Ajax-T2 Alfred Schreuder was indertijd zijn rechterhand bij Twente. “We hebben altijd contact gehouden”, zegt de Luikenaar. “Ik leerde van hem de Nederlandse kijk op voetbal, hij van mij de buitenlandse.” Het is ongeveer wat Schreuder zelf aangeeft in De Telegraaf. “Michel wist ons te overtuigen dat we op een andere manier moesten spelen. Hij vond dat er niet zo lang moest worden rond getikt, dat het directer moest. Ook al leidde het in het begin tot weerstand.”

Preud’homme amuseerde zich gisteren wel met de vele vragen van de Nederlandse collega’s. Wie er favoriet is? “Nederlanders zijn gemaakt om de waarheid te vertellen. Het gevoel in de pers is volgens mij dat Standard geen grote opgave voor Ajax moet zijn”, glimlacht hij. De underdogrol, dus. “Als je ziet welke spelers zij hebben gekocht… Dat zijn bedragen die wij bij Standard niet kunnen betalen. Zij kopen voor 50 miljoen aan spelers, terwijl een buitenlandse club voor een paar centen onze keeper wil huren”, verwijst hij naar het geweigerde bod van Napoli op Ochoa.

Eerst thuis geen nadeel

“De druk bij hen is groot om na die investeringen de Champions League te halen. Zoals ik al eerder zei, is de Champions League bonus. Hetgeen niet wil zeggen dat we er niet voor de volle 100 procent voor gaan. In voetbal heb je altijd een kans. Wij hebben uiteraard ons plan en gaan ze uit hun comfortzone proberen te halen. Er een fysieke strijd van maken? Daar hebben wij de spelers niet voor. We willen Ajax voetballend bekampen.”

Tot slot kreeg de Luikse T1 en TD nog de vraag of het geen nadeel is dat zijn ploeg eerst thuis speelt en de return uit. “Tja, ik won met KV Mechelen de Europacup II. Dat seizoen speelden we altijd eerst thuis. Och, de finale was tegen Ajax. Weet je dat nog?”, schatert hij naar een Nederlandse journalist.

De terugwedstrijd in Amsterdam vindt volgende week dinsdag plaats. Bij winst plaatst Standard zich voor de play-offronde van de Champions League. De tegenstander daarin wordt de winnaar van het duel tussen Slavia Praag en Dinamo Kiev. De heenwedstrijd van die laatste voorronde vindt in Luik plaats op 21/22 augustus, de return volgt een week later op 28/29 augustus.