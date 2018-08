Wat als de stoppen doorslaan bij een voetballer? “Roep nu niet: ‘Hoe dom!’ Wesley voelt zich zo al dom genoeg”

Vandaag hoort Club-aanvaller Wesley van de Geschillencommissie zijn straf voor zijn elleboogstoot op Katranis in Moeskroen. Het wordt een schorsing van minstens vier speeldagen. Zijn derde schorsing al voor een elleboogstoot, de vorige twee keren kwam hij er nog vanaf met twee speeldagen. Maar volgens sportpsycholoog Jef Brouwers is Wesley meer slachtoffer dan dader.

Met zijn derde zware fout in twee jaar wordt Wesley beschouwd als een recidivist, maar na de match op Moeskroen toonde zijn coach Ivan Leko wel meteen veel begrip. “Een jongen van 21 die de hele zomer al door spelersmakelaars wordt zot gemaakt”, luidde het.

Sportpsycholoog Jef Brouwers gaat volledig mee in de verdediging van Leko: “Je kan een voetballer net zoals elk levend wezen alleen evalueren in een globale visie. Alles is in eerste instantie emotie. Die managers rond hem zetten permanent druk. Dat zorgt voor spanningen, zeker bij een jongen van 21 jaar. En als hij ook nog eens op het veld op de huid wordt gezeten, uit zich dat dan in dit soort gedrag, zoals zondag tegen Moeskroen. Het is natuurlijk fout, maar binnen deze context perfect begrijpbaar. Je kwaad maken heeft geen enkele zin, daar heeft Leko gelijk in. Nu gaan roepen hoe dom hij is, zou het nog erger maken. Wesley vindt zichzelf al dom genoeg.”Zo bleek, want de Braziliaan was naar verluidt bijzonder aangeslagen na de match. Dat de stoppen alweer doorsloegen na een seizoen waarin hij zich niét heeft misdragen en juist na zijn boodschap dat wat hem betrof de transferitis was bezworen – “Ik blijf bij Club” – verbaast Brouwers niet. “Het is een hypothese, maar toen hij pas in de ploeg kwam, waren er wél problemen: spanningen in zijn hoofd. Vorig seizoen voelde hij zich al zekerder en bleven die reacties weg. Maar deze zomer zijn er weer al ie beslommeringen met managers, voor wie het welzijn van de speler niet centraal staat.”