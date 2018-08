Brandweer redt katje en schildpad uit woningbrand

Schoten - De brandweer is dinsdagochtend uitgerukt voor een brand in de Salvialei in Schoten. Daar woedde een korte brand in een rijhuis. De brand, die wel hevige rookontwikkeling veroorzaakte, was snel onder controle. Bij het nablussen van de woning trof de brandweer een katje en een schildpad aan in de woning. De bewoner is waarschijnlijk op reis.

De kat kreeg van de brandweer zuurstof toegediend, terwijl de schildpad in een bak met water werd geplaatst. Volgens de eerste berichten zullen beide dieren er met de schrik van af komen. Hoe de brand is kunnen ontstaan in de woning, is nog niet duidelijk.

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM