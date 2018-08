Meer werk dan werknemers in de VS

Moest er een match zijn tussen elke aangeboden job en de werkzoekenden op de arbeidsmarkt dan zou er geen werkloosheid zijn in Amerika. Maar niet iedereen is het eens met de manier waarop die cijfers worden berekend.

Al drie maanden aan een stuk is er meer werk in de VS dan dat er werkzoekenden zijn. Dat betekent dat de economie zo snel groeit dat de jobmarkt het aantal werkkrachten overstijgt.

In cijfers

In maart waren er 48.000 meer openstaande jobs dan dat er werkzoekenden waren; in april waren dat 352.000 meer jobs dan dat er werkzoekenden waren. In mei bedroeg de werkloosheid in de Verenigde Staten nog maar 3,8%. Een record sinds het jaar 2000.

Het voorbije jaar creëerde de Amerikaanse economie zo’n 2,4 miljoen nieuwe jobs. Het aantal jobs steeg in de verschillende economische sectoren, maar vooral in de dienstensector en in de productie, handel en transport. Tijdens deze periode werden zo’n 66,1 miljoen mensen gerekruteerd.

Het percentage mensen dat ontslag neemt om ergens anders te gaan werken, blijft wel opvallend laag. Zeker in vergelijking met andere periodes van hoogconjunctuur. Het zogenaamde 'jobhoppen' zit er bij de oudere generaties niet zo in en sinds de crisis spelen veel mensen op veilig.

Korrel zout

Hoewel de economie overduidelijk groeit, blijven velen cynisch en worden de optimistische cijfers met een korrel zout genomen.

De manier waarop de Amerikaanse werkloosheidscijfers worden berekend, is ook niet erg duidelijk. Econoom Nicholas Eberhardt heeft zijn eigen kijk op de situatie. Hij stelt dat voor elke werkloze Amerikaan tussen de 15 en 55 er eigenlijk die zijn die niet werken en ook niet actief op zoek zijn naar werk.

Het cijfer is vertekend, zeker als je weet dat 57% van de blanke mannen die het arbeidscircuit hebben verlaten een invaliditeitsvergoeding krijgen. Mensen die minder uren presteren dan ze zouden willen, worden als ‘actief’ geteld, terwijl ze amper rondkomen of zichzelf als werkzoekend zien. Ook wie na jaren zoeken de zoektocht naar werk heeft opgegeven, wordt niet langer gezien als werkzoekende. Deze mensen worden in de berekening van het werkloosheidscijfer dus niet meer meegeteld. Lijk je niet meer actief op zoek naar werk? Dan besta je voor het U.S. Bureau of Labor Statistics niet meer.

