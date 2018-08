Drama nipt vermeden: politie redt bewusteloze bestuurder uit brandende wagen

De politie van de Amerikaanse stad Atlanta heeft zondagochtend een man op het nippertje kunnen redden uit een brandende wagen. De bestuurder was net voordien tegen een telefoonpaal gebotst en verloor het bewustzijn. Tot overmaat van ramp schoot zijn voertuig meteen na de crash in brand.

In totaal bevonden zich drie personen in de wagen toen het ongeval gebeurde. Dankzij de snelle reactie van enkele moedige omstanders werden twee inzittenden vlug uit hun benarde situatie halen, maar voor de bestuurder was de situatie ernstiger. Door de impact van de botsing raakte hij bewusteloos en moesten drie agenten hem zo snel mogelijk proberen bevrijden.

De bodycambeelden van de politie maakten al snel duidelijk dat er niet veel was om te handelen. Gelukkig wisten de agenten op perfecte wijze te handelen. Een van hen gebruikte eerst een brandblusapparaat om het vuur te doven, om vervolgens een van de deuren te forceren. Uiteindelijk konden ze de bestuurder via de deur aan de passagierszijde uit de wagen trekken.

Schrammen

Alle drie inzittenden werden nadien opgenomen in het ziekenhuis. Ook een van de agenten kwam er niet zonder kleerscheuren van af. Hij liep tijdens de reddingsactie enkele schrammen en blauwe plekken op.

In een statement was de politie van Atlanta vol lof over de snelle reactie van de agenten. “We zijn erg trots op hun acties”, luidde het onder meer. “Ze hebben snel en vastberaden gereageerd en konden zo de inzittende bevrijden vooraleer hij nog zwaardere verwondingen zou oplopen. We willen ook de burgers bedanken die halt hielden en onmiddellijk hulp verleenden na het incident.”

In welke toestand de slachtoffers momenteel verkeren, is niet duidelijk. Er loopt een onderzoek om de oorzaak van de crash te achterhalen.