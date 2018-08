Kevin Mirallas is speler van Fiorentina, maar kan hij daar ook zijn carrière herlanceren? “Hij heeft talent, maar...”

Kevin Mirallas is gearriveerd in Firenze om er zijn medische testen af te leggen bij Fiorentina. De flankaanvaller wordt voor één seizoen gehuurd van Everton en wordt de derde Belg ooit bij La Viola, na Luis Oliveira en Anthony Van den Borre. Maar kan hij er zijn carrière ook herlanceren?

“Ik ben blij om hier te zijn. Ik zie jullie snel. Forza Fiorentina”, zei Mirallas bij aankomst in Toscane met een sjaal van zijn nieuwe club om zijn schouders.

Fiorentina zit enigszins in een overgangsfase. De club uit Toscane eindigde de voorbije twee seizoenen als achtste in de Serie A nadat het vier keer na elkaar in de top vijf (drie keer vierde) eindigde. Er wordt tegenwoordig fel ingezet op jong geweld. Zoals:

- Federico Chiesa: Italiaans toptalent op de rechterflank en zoon van ex-Parmaspeler Enrico Chiesa

- Giovanni Simeone: Argentijns toptalent op de negen en zoon van Atlético-trainer Diego Simeone

- Alban Lafont: Frans toptalent in doel en net overgekomen van Toulouse

- Nikola Milenkovic: Servisch talent in de verdediging en net een WK achter de rug

Daarnaast zijn er interessante spelers zoals linksbuiten Marko Pjaca (23), middenvelder Jordan Veretout (25), middenvelder Marco Benassi (23), spelmaker Riccardo Saponara (26) en verdediger/kapitein German Pezzella (27). Ex-Anderlechtspeler Cyriel Théréau, ondertussen 35 jaar oud, is een van de veteranen in het team van coach Stefano Pioli.

4-3-3 of 4-2-3-1?

“Fiorentina heeft de kern van vorig seizoen kunnen behouden en ondanks een beperkt budget toch kunnen versterken”, aldus Chloë Beresford, freelancejournaliste voor onder andere The Guardian en Fiorentina-fan. “Het slaagde erin Chiesa én Simeone te behouden, en haalde Pjaca weg bij Juventus.”

“Ik verwacht dat Mirallas door zijn ervaring gebruikt zal worden als back-up voor bovenstaand trio, dat enkel kan leren door veel minuten te spelen. Als Pioli zijn 4-3-3 blijft spelen. Als hij echter zou wisselen naar een 4-2-3-1, kan Mirallas wel eens uitgespeeld worden op rechts met Simeone in de spits en Chiesa op de tien. Ik heb Kevin een aantal keer zien spelen bij Everton. Hij heeft talent maar moet leren om week na week te presteren. Fiorentina kan hem daarbij helpen want Pioli is een goede leraar.”

Voor Mirallas is het op 30-jarige leeftijd zonder twijfel één van zijn laatste kansen. Vorig seizoen liep het niet slecht maar ook niet super bij Olympiakos (twee goals en twee assists in vijftien optredens), dat de aankoopoptie dan ook niet lichtte. Bij Everton is het sowieso einde verhaal voor de 60-voudige Rode Duivel, die er niet bij was op het WK in Rusland.