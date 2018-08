Staking Ryanair: vrijdag meer dan tachtig vluchten geschrapt in Charlerloi

Door de staking van de piloten zal Ryanair vrijdag 82 vluchten schrappen op de luchthaven van Charleroi. Dat meldt Brussels South Charleroi Airport dinsdag.

Hierdoor zijn zowat 13.940 passagiers getroffen, wat overeenkomt met 70 procent van de normale trafiek van de Ierse budgetvlieger in Charleroi. “Het gaat om 41 vertrekkende en 41 aankomende vluchten”, aldus de woordvoerder van de luchthaven.

Omwille van de staking kondigde Ryanair aan dat het vrijdag 104 vluchten schrapt van en naar België. De maatschappij vliegt ook op Brussels Airport.

Een verzoeningspoging met de vakbonden leverde maandag niets op, waardoor de staking vrijdag zal plaatsvinden. Ook in enkele andere Europese landen zal er dan een staking zijn. Bovendien was er op 25 en 26 juli al een staking van het cabinepersoneel van Ryanair in verschillende Europese landen, waaronder België. Vakbonden in heel Europa liggen op ramkoers met de Ierse lagekostenmaatschappij, in een strijd om meer syndicale inspraak bij het luchtvaartbedrijf.