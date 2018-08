Duits koppel verkocht zoon (10) aan pedofielen op het darknet

Een Duitse moeder en haar partner zijn allebei veroordeeld tot lange gevangenisstraffen omdat ze het zoontje van de vrouw op het ‘darknet’ verkocht hebben aan pedofielen.

Berrin T. (48) en haar levensgezel Christian L . (39) hebben aan de rechtbank bekend dat ze de tienjarige zoon van Berrin zelf eerst lang hebben misbruikt en mishandeld. Maar dat was nog niet genoeg. Ze verkochten de jongen ook nog via het ‘darknet’ (het afgeschermd deel van het internet dat alleen met speciale software te ontdekken valt) aan andere mannen.

Een rechtbank in het Duitse Freiburg heeft een moeder en haar partner dinsdag tot jarenlange celstraffen veroordeeld. De 48-jarige moeder moet voor twaalf jaar en zes maanden de cel in. Haar 39-jarige levensgezel kreeg twaalf jaar met aansluitend terbeschikkingstelling (tbs). Daardoor komt de man ook na het uitzitten van zijn gevangenisstraf niet vrij. De twee veroordeelden moeten de jongen en een ander slachtoffer, een klein meisje, in totaal 42.500 euro smartgeld betalen.

In de zaak moesten pedofielen zich ook al voor de rechtbank verantwoorden. Zij kregen ook lange celstraffen.