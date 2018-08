Het moreel is op, de reserves uitgeput: Duitse soldaten verliezen snel het vertrouwen in het Rijk

Het voorjaarsoffensief, de Kaiserschlacht van de Duitsers, is eind juli vastgelopen. De aanval gaf het moreel van de Duitsers in de begindagen een enorme boost, maar komt als een boemerang terug. De soldaten zien met eigen ogen dat de verhalen over een uitgeputte en uitgehongerde vijand niet kloppen. Het vertrouwen in de militaire leiding en de Kaiser stuikt in elkaar. De genadeslag wacht.