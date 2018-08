Directrice Brusselse tegenhanger VDAB na 23 jaar ontslagen: “Ze liet stagiairs gratis in haar huis werken”

De directrice van de controledienst van Actiris, de Brusselse tegenhanger van de VDAB, is na 23 jaren dienst bedankt voor bewezen diensten. Ze werd ontslagen nadat ze stagiairs en werkzoekenden in opleiding van een sociale tewerkstellingsdienst in Elsene gratis werken heeft laten uitvoeren bij haar thuis, dat melden de kranten van Sudpresse. J. trekt nu naar de Raad van State om haar ontslag aan te vechten.

De bal ging aan het rollen in 2017 toen de algemene directie van Actiris een anonieme klacht binnenkreeg. De briefschrijver klaagde aan dat Catherine J. (52), toen aan het hoofd van de inspectiediensten van Actiris, stagiairs en werkzoekenden in opleiding werken heeft laten uitvoeren in haar privéwoning. Het waren overigens geen klusjes, de werken namen minstens vier weken in beslag: zo liet hen haar trap volledig opschuren, een basketbalterrein aanleggen en ook de afwerking van haar terras namen ze voor hun rekening. De werken dateerden van 2016, maar een factuur volgde nooit.

De zwendel was zonder de anonieme klacht nooit aan het licht gekomen. De stagiairs en werkzoekenden in opleiding werden gesubsidieerd door de sociale tewerkstellingsorganisatie uit Elsene. De organisatie stond op haar beurt onder toezicht van de inspectiediensten Actiris, waar J. aan het hoofd stond.

Na onderzoek van die anonieme klacht besloot Actiris om J. aan de deur te zetten. Ze trekt nu naar de Raad van State om haar ontslag aan te vechten.

De sociale tewerkstellingsdienst uit Elsene (waar de materialen en werknemers gehaald werden) zegt nog aan de kranten van Sudpresse dat niet J., maar haar toenmalige metgezel dit alles op poten gezet zou hebben. Hij zou achter haar rug alle benodigde materialen en mankrachten verzameld hebben. “Die medewerker werd intussen ontslagen”, klink het daar nog. Opvallend is dat de organisatie ondanks de beschuldigingen geen stappen ondernomen heeft tegen de ex-medewerker. Verdere commentaar wou de organisatie uit Elsene niet kwijt: “Het dossier is in handen van het gerecht.”

Intussen vecht ook hij zijn ontslag aan.