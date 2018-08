Twee verdachten opgepakt voor extreem geval van gaybashing in Gent

Afsnee / Gent - De politie heeft dinsdagvoormiddag twee verdachten opgepakt die verantwoordelijk zouden zijn voor een extreem geval van gaybashing in Gent. Dat bevestigt het parket van Gent aan Nieuwsblad.be. Het gaat om de bovenburen van het homokoppel.

Het getrouwde homokoppel, een Amerikaanse en een Italiaanse man die in Gent wonen, werd maandagin de Scandinaviëstraat in elkaar geslagen door buurtbewoners. Het tweetal was er erg aan toe en moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis. De slachtoffers worden op dit moment verhoord, om duidelijkheid te krijgen over de feiten.

De politie kon intussen twee verdachten, een man en een vrouw, identificeren en arresteren. Het gaat om de bovenburen van het koppel. Dinsdagnamiddag zullen ze voorgeleid worden voor verhoor. Mogelijk is de aanval ingegeven door homohaat, een verzwarende omstandigheid. De politie had het maandag al over een “duidelijk geval van gaybashing”.

Niet de eerste keer

Het is overigens niet de eerste keer dat het homokoppel belaagd werd. Het tweetal wordt al maandenlang getreiterd door buren die hun geaardheid niet aanvaarden. Anderhalve maand geleden kreeg een van hen zelfs klappen, en moest hij dagenlang met een blauw oog naar het werk.

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia zal alvast contact opnemen met de twee slachtoffers contacteren. “Het lijkt alsof de stijgende aanvaarding van homoseksualiteit in het publieke debat bij sommigen gepaard gaat met een zekere verharding van homofobie”, zegt woordvoerder Michaël Francois. De slachtoffers krijgen van Unia steun en begeleiding.

Ook vanuit het Gentse stadsbestuur komt een strenge veroordeling van de feiten. “De politie neemt deze zaak zeer ernstig”, zegt waarnemend burgemeester Martine De Regge (SP.A). “Het toont dat beleid op het vlak van aanvaarding van holebi’s nodig blijft.”