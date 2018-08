Eerlijke vinder zoekt eigenaar van deze verloren ring

Mechelen - Van wie is deze ring? Het is de vraag van Sofie Asselbergs in de Mechelse Facebookgroep ‘Ge zijt van Mechelen als...’. Sofie zag gisteren aan Eglegem vijver een jongen zoeken naar zijn verloren ring, maar die vond hij niet. Wat later vond Sofie zelf de ring, maar was de jongen al naar huis. Via sociale media hoopt ze nu alsnog de ring te herenigen met de eigenaar.

Eglegem vijver, ook wel de ‘Put van Hombeek’ genoemd is met deze hitte een leuke plek om te vertoeven. De jongen had zijn ring in zijn schoen bewaard, maar die was eruit gevallen. “Ik wou zijn naam nog vragen voor het geval we de ring zouden vinden, maar je weet hoe dat gaat, “aldus Sofie, die absoluut de eigenaar terug wil vinden. “Laten we de kracht van sociale media eens testen.” schrijft ze in haar post. Wel, ook Gazet van Antwerpen steekt graag een handje toe. Ken jij de eigenaar van deze ring?