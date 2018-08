West Hollywood vraagt om ster van Donald Trump op Walk of Fame te verwijderen

De gemeenteraad van West Hollywood heeft unaniem een resolutie goedgekeurd waarin ze vraagt om de ster op de Walk of Fame van president Donald Trump te verwijderen. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Trump kreeg die ster in 2007 voor het organiseren van de Miss America-verkiezing, maar het eerbetoon werd al een paar keer vernield door tegenstanders van de president.

In de resolutie vraagt de gemeenteraad aan de stad Los Angeles en de Hollywood Chamber of Commerce om de ster te verwijderen vanwege Trumps “verontrustende behandeling van vrouwen en andere acties die niet overeenkomen met de gedeelde waarden van de stad West Hollywood, de regio, de staat en het land”, aldus CBS News.

In de tekst, die werd ingediend door burgmeester John D’Amico en gemeenteraadslid Lindsey Horvath, worden ook verschillende andere redenen aangehaald om de ster te verwijderen. Het gaat dan om Trumps visie op de klimaatverandering, zijn beleid om kinderen van illegale immigranten van hun ouders te scheiden, zijn behandeling van transgenders en de manier waarop hij omgaat met het onderzoek naar de Russische inmenging bij de verkiezingen van 2016.

Foto: AP

Het is niet duidelijk wat voor impact dergelijke resolutie kan hebben. In het verleden verwierp de Hollywood Chamber of Commerce wel al de vraag om de ster van Bill Cosby, die door talrijke vrouwen wordt beschuldigd van seksuele wantoestanden, te verwijderen. Reden was toen het feit dat de ster een historisch monument is, en dat er geen sterren verwijderd worden vanwege publiek verzet.

De ster van Trump werd in het verleden al verschillende keren gevandaliseerd, en zelfs twee keer volledig vernield. Eind juli nog gebruikte een man een pikhouweel om de ster kapot te maken. Maandag werd een 24-jarige man in verdenking gesteld van vandalisme. En ook te midden van de verkiezingscampagne, eind oktober 2016, werd de ster vernield. Er werd ook al onder meer een muurtje rond de ster gebouwd (als reactie op Trumps plan om een muur te bouwen aan de Mexicaanse grens) en de steen werd ontsierd door een swastika en stickers over racisme.