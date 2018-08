Dé oplossing tegen droogte in de tuin? Verfbedrijf spuit planten weer groen: “Niet schadelijk voor het milieu”

Een verfbedrijf uit het Nederlandse Wijchen maakt momenteel furore op sociale media met een wel erg opmerkelijk filmpje. Op de beelden die Fabian de la Croix op de Facebook-pagina van DLC Airless Spuitwerken plaatste, valt te zien hoe hij enkele uitgedroogde buxussen groen spuit. Niet als grap, maar wel degelijk als een manier om de strijd aan te gaan tegen de langdurige droogte in het land.

“Het begon eigenlijk als een simpele oplossing voor een klant, maar intussen hebben we honderden aanvragen gekregen”, vertelde de man aan RTL Nieuws. “Zelfs tot in Canada zijn ze geïnteresseerd.” De wijze waarop Fabian te werk gaat, is dan ook bijzonder aantrekkelijk. Het filmpje toont immers hoe de planten van een klant in amper enkele seconden weer groen kleurden. En niet onbelangrijk: “Het is niet schadelijk voor het milieu.” De man gebruikt immers een speciale verf met plantenvoeding die de tuin vijf tot zeven weken groen laat kleuren.

Sindsdien lijkt de hele wereld interesse te tonen voor de opmerkelijke behandeling van het verfbedrijf. Al meer dan een miljoen mensen zagen de videobeelden, en dat resulteerde automatisch in een heleboel aanvragen uit binnen- en buitenland. “Voor een kleine tuin in Nederland liggen de kosten tussen 200 en 400 euro”, aldus Fabian.