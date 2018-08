Afval stapelt zich op in Gent, horeca trekt aan de alarmbel: "Het is een ravage"

Gent - De staking bij afvalintercommunale Ivago in Gent laat zich voelen in de straten en woonwijken in de stad. Her en der stapelt afval zich op. De geurhinder blijft voorlopig nog binnen de perken, maar de horecafederatie trekt aan de alarmbel. Bij Ivago wordt dinsdagmiddag opnieuw overlegd.

Dinsdag is er voor de tweede dag op rij geen afvalophaling in Gent, geen opruiming van de afvalkorven en zwerfvuil in de binnenstad en geen ophaling bij bedrijven of horecazaken.

Het resultaat is dinsdagochtend al te zien: her en der hopen stapels afval op, vooral glas en papier en karton, maar ook huisvuilafval. Op de Graslei en in de Veldstraat, het toeristische hart van Gent, puilen de afvalkorven al na één dag uit. Ook in enkele woonwijken zoals de Brugse Poort en het Rabot is heel wat afval achtergebleven op straat.

Ivago vraagt de Gentenaars om hun niet-opgehaalde afval opnieuw binnen te halen, maar die vraag krijgt voorlopig niet veel respons, is duidelijk te zien. Ondertussen komen de vakbonden en de directie dinsdag om 13 uur opnieuw samen om een oplossing voor de staking te onderhandelen.

Woensdag is sowieso de vaste rustdag voor de ophalers van Ivago, die in een systeem met een vierdagenweek werken. Ze werken maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telkens 9,5 uur. Woensdag is altijd de rustdag, behalve in weken met feestdagen. Ook al komt er een akkoord dinsdag, het ziet er niet naar uit dat die rustdag snel opgegeven zal worden, is te horen bij de vakbonden. (lees verder onder de foto’s)

Foto: bst

Foto: bst

Foto: bst

De horecafederatie Horeca Oost-Vlaanderen trekt ondertussen aan de alarmbel en noemt de staking “nu al een ravage” voor de Gentse zelfstandigen. “Met temperaturen boven de 30 graden is het onverantwoord geen afval op te halen in een drukke toeristische stad als Gent”, zegt voorzitter Tim Joiris, zelf uitbater van enkele horecazaken in de stad.

“Het zijn hoogdagen voor de Gentse restaurants en cafés. Bij een goed draaiende horeca, komt ook heel wat afval kijken. Een dag na de start van deze spontane staking staan de Gentse straten al vol met afval. De meeste horecazaken hebben geen plaats om extra afval te stockeren. Deze spontane actie van IVAGO brengt de voedselveiligheid en volksgezondheid in gevaar”, zegt Joiris.

De federatie roept de Gentse burgemeester Daniel Termont en Groen-schepen Tine Heyse, die voorzitter is van Ivago, op “om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen”. Termont en Heyse zijn echter op vakantie in het buitenland. SP.A-schepen Martine De Regge, die plaatsvervangend burgemeester is, schuift dinsdag mee aan tafel bij de onderhandelingen.

De Graslei Foto: bst

De Graslei Foto: bst

De Veldstraat Foto: bst

De Hooiaard Foto: bst

Vlak naast de Sleepstraat Foto: bst

De Sleepstraat Foto: bst