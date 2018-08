Steven Defour heeft een nieuwe doelman: Burnley haalt Joe Hart definitief weg bij City

Joe Hart trekt de deur bij Manchester City definitief achter zich dicht. Burnley FC, de club van Steven Defour, legde de 31-jarige doelman voor twee seizoenen vast. Daarmee komt er een einde aan een hoofdstuk van twaalf jaar voor Hart.

Burnley had na de blessure van Nick Pope een nieuwe doelman nodig en klopte aan bij Manchester City. Die waren maar al te blij met de interesse, want de voorbije jaren was de 75-voudige international helemaal uit de gratie gevallen bij Pep Guardiola. Een uitleenbeurt aan Torino (2016-2017) en West Ham United (2017-2018) was het gevolg.

Hart had nochtans een behoorlijke staat van dienst bij de huidige landskampioen: tussen 2006 en 2016 speelde hij 348 officiële wedstrijden voor City. Hij won twee landstitels (2012 en 2014), een FA Cup (2011) en twee League Cups (2014 en 2016) met de club.