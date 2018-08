Transmigrant kritiek na massale vechtpartij in Oudenburg

Oudenburg - Na een massale vechtpartij in Oudenburg is een transmigrant in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Dat bevestigt de politie van de zone Kouter. De aanleiding voor de confrontatie is niet bekend.

De lokale politie werd in de nacht van maandag op dinsdag opgeroepen voor een grote vechtpartij in de Westkerksestraat in Oudenburg. Ter plaatse werden twee gewonde vluchtelingen aangetroffen. De slachtoffers werden afgevoerd naar het ziekenhuis, één van hen verkeert in levensgevaar. Het is voorlopig nog onduidelijk waarom twee groepen transmigranten met elkaar op de vuist gingen.

De aanwezigheid van transmigranten in Oudenburg is niet uitzonderlijk. Op de snelwegparking in deelgemeente Westkerke proberen migranten zich op een vrachtwagen richting Verenigd Koninkrijk te verstoppen. De bewuste parking was tussen 2014 en 2017 om die reden zelfs afgesloten. Ook op de andere West-Vlaamse parkings langs de E40 zijn al jarenlang mensensmokkelbendes actief.