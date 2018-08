Racing Genk stuurt peperdure miskoop na nul speelminuten terug naar Italië

Pierre Desiré Zebli keert na anderhalf jaar terug naar de Serie B. RC Genk haalde de Ivoriaanse middenvelder in januari 2017 voor zo’n vier miljoen euro naar de Luminus Arena, maar anderhalf jaar later speelde Zebli nog geen minuut mee bij de Limburgers. Hij wordt nu voor één seizoen uitgeleend aan de Italiaanse tweedeklasser Ascoli Calcio, dat ook een optie tot aankoop in het contract kon afdwingen.

Zebli maakte zijn debuut in het profvoetbal bij Perugia Calcio, dat hem in 2015 overnam van Inter Milaan. Genk plukte Zebli daar anderhalf jaar geleden voor een stevig bedrag weg - zo’n 4 miljoen euro, destijds een mede-clubrecord - maar de 20-jarige verdedigende middenvelder kwam sindsdien enkel in de media toen hij drie maanden aan de kant moest blijven nadat hij glasscherven in het oog gekregen had.

Genk hoopt dankzij de uitleenbeurt op termijn nog een deel van het geïnvesteerde bedrag in Zebli te recupereren.