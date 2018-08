Vlaming (23) op rondreis plots van de radar verdwenen: wat is er gebeurd met Gert-Jan?

Gert-Jan Dobbelaere (links) had het laatst contact toen hij in Dubrovnik zat.

Zaventem - Wat is er gebeurd met Gert-Jan Dobbelaere (23)? Die vraag houdt zijn familie nu al meer dan een week in de ban. De twintiger vertrok op 18 juli alleen op rondreis door Zwitserland, Oostenrijk en Slovenië. Maar eens na Kroatië verdween Gert-Jan van de radar. “Sinds 27 juli hebben we niets meer van hem gehoord”, zegt zijn broer Steven Dobbelaere. “Zijn gsm staat nu ook permanent uit laat de politie ons weten.”

De jongeman had laatst contact met zijn familie toen hij in het Kroatische Dubrovnik zat. Twee dagen later zou Gert-Jan wel nog in Sarajevo gezien zijn. De familie reageert zeer ongerust en lanceerde via sociale media ook een oproep. “Normaal zou hij op 31 juli opnieuw naar België komen, maar dat was niet het geval. Misschien heeft hij iemand iets verteld over zijn reisplannen. Een wandeling in de bergen zou hij wel doen, maar echt gevaar opzoeken helemaal niet. Voorlopig kregen we nog geen tips binnen.”

Gert-Jan Dobbelaere, tevens lid van de Zaventemse scouts, reed rond in een zilverkleurige Volkswagen Polo met Belgische nummerplaat ACF-766. Wie informatie heeft, mag steeds mailen naar steven.dobbelaere@hotmail.com.