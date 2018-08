Honderden mensen nemen afscheid van Maithili: “We zullen je nooit vergeten, je zit voor altijd in ons hart”

Assebroek / Brugge - Onder oorverdovend applaus werd de kist van Maithili Vanhille (13) uit Assebroek (Brugge) dinsdagmorgen de kerk uitgedragen door haar papa, mama, broer en peter. Zo’n duizend mensen kwamen afscheid nemen van het dappere meisje. Met tranen in de ogen en kippenvel op de armen. Het werd een emotionele en hartverwarmende dienst. Met op het einde een suikerwafel voor iedereen. Want daar hield zij van.

Maithili is afgelopen donderdag thuis gestorven, omringd door haar familie en geliefde dieren. Het meisje vocht twee jaar lang tegen een hersentumor. Alternatieve behandelingen leken even hoop te bieden, maar het bleek een oneerlijke strijd. Na twee jaar vechten was ze dan ook moegestreden.

Heel wat mensen leefden de afgelopen twee jaar mee met de tiener. “Team Thili” werd een echt begrip. Iedereen die de kerk vanmorgen binnenstapte kreeg dan ook een polsbandje aangeboden. De ganse dienst was zoals Maithili en haar gezin altijd geweest zijn: sterk, dapper en respectvol. Op de tonen van het kinderliedje “Bootjes varen” droeg het gezin zelf de kist binnen. Ook Maithili’s hondje Marie stapte achter de kist. Het leek wel alsof ze voelde wat er gaande was, want het diertje huilde hartverscheurend.

Foto: Simon Mouton

Koningswens

Het werd een dienst vol getuigenissen, foto’s, muziek en zelfs applaus. “Wat zal ik die twee woorden missen: Dag meterrrr. Met die heerlijke rollende r van je”, zei haar meter. Haar peter drukte dan weer de hoop op een miraculeuze genezing uit die ze hadden: “We geloofden er samen in. In een mirakel dat die laffe ziekte uit je hoofdje zou doen verdwijnen.”

Mama Stefanie raapte al haar moed bijeen en richtte zich een laatste keer tot haar dochter. “Dertien jaar geleden was ons geluk compleet. Een koningswens. Vandaag moeten we veel te vroeg afscheid van je nemen. We missen je nu al zo hard. Je schaterlach, je deugnieterij, je spontaniteit, je knuffeltjes en je stemmetje. Hoe vaak hebben we je niet gevraagd om heel even te zwijgen? Maar wat zouden we er nu niet voor over hebben om je nog heel even te horen. De hondjes en de katjes zoeken jou thuis. Net zoals jij gevochten hebt zullen wij nu proberen om sterk te zijn. We zullen je nooit vergeten, je zit voor altijd in ons hart. Voor altijd kleine zus, voor altijd prinses, voor altijd klein sprotje.”

Foto: Simon Mouton

Foto: Simon Mouton

Foto: Simon Mouton

Foto: Simon Mouton