Vader die adoptiedochter maandenlang misbruikte en uiteindelijk vermoordde, kent zijn straf

Qua schone schijn zat het goed: perfecte foto’s van een voorbeeldige papa en dochter op sociale media, een mooi huis, etentjes met vrienden… maar achter die façade ging een gespleten persoonlijkheid schuil: enerzijds een liefdevolle vader, anderzijds een sadist. Hij noemde het kleine meisje zijn “prinsesje”, maar ook “Satan in babykleren”. In het bijzijn van vrienden en familie was hij zorgzaam, maar thuis onderging zijn adoptiedochter Elsie (1,5) gruwelijke mishandelingen. Het kindje overleed aan zware hersenbloedingen, bloedingen in beide ogen, een schedelbreuk en drie gebroken ribben. Nu kent hij zijn straf.

Elsie kende een moeilijke start in het leven. Kort na haar geboorte werd ze ter adoptie opgegeven. Haar biologische moeder ging gebukt onder loodzware schulden en was gedurende haar hele zwangerschap verslaafd aan drugs. Als bij wonder kwam Elsie gezond en wel ter wereld en even leek het haar voor de wind te gaan. De adoptieautoriteiten hadden het perfecte koppel gevonden. Matthew Scully-Hicks en zijn echtgenoot Craig waren vermogend, ze woonden in een mooi huis en schenen in staat haar een mooie warme thuis en toekomst te kunnen bieden.

De façade die Matthew optrok was nagenoeg perfect. Terwijl Craig uit ging werken, bleef Matthew thuis om voor zijn “prinsesje” te zorgen. Op sociale media postte hij vele foto’s van Elsie. Idyllische plaatjes terwijl ze op wandel waren, terwijl ze speelden en knuffelden en terwijl hij haar liefdevolle kusjes gaf... Aan zijn vrienden en familie verkondigde hij zonder ophouden hoe verliefd hij was op zijn dochtertje en het werkte. Tijdens zijn proces beschreven zijn vrienden en collega’s hem als een warme vader, hun gezin was volgens hen een toonbeeld van hoe een moderne en warme thuis hoort te zijn. Een ex-collega noemde hem “een trotse, liefdevolle vader die alles zou doen voor zijn kind”.

Craig had voor de komst van Elsie een baan bij een lokale fitness, maar koos ervoor om voltijds huisman te worden. Foto: ISOPIX

Maar schijn bedriegt. Terwijl Craig weg was, had Matthew vrij spel om Elsie op gruwelijke wijze te mishandelen. Hij kon de druk en stress van het vaderschap niet aan en werkte zijn frustraties uit op het weerloze kind. Terwijl de adoptieprocedure nog liept, kwam hij in paniek op de spoedafdeling van een lokaal ziekenhuis toegesneld. Het kindje had een gebroken scheenbeen. Matthew beweerde bij hoog en bij laag dat ze gestruikeld was. “Dit soort breuken komen enkel voor na zware verkeersongelukken, niet bij peuters”, getuigde een behandelend arts op het proces. Na haar dood zal blijken dat haar been nog op een tweede plaats gebroken was, maar dat kwam pas na de autopsie aan het licht. Matthew en Craig kregen bezoek van de inspectiediensten, maar net als het ziekenhuispersoneel, zagen ze geen graten in de uitleg van Matthew.

Een maand later gingen de inspectiediensten terug langs ten huize Craig, Matthew en Elsie. Het kind had een grote blauwe plek en schaafwonden in het gezicht. Volgens Matthew had ze die opgelopen terwijl ze speelde met een speelgoedkeuken en is ze “plat op haar gezicht” gevallen. De sociale werker zag er opnieuw geen graten in. Niet veel later had Elsie een nieuwe blauwe plek in het gezicht, maar ook toen werd dat niet opmerkelijk bevonden door sociale werkers, verpleegsters en inspectiediensten van het adoptiebureau.

Enkele maanden belde Matthew opnieuw met een spoedgeval. “Mijn dochter is van de trap gevallen, ze heeft verschillende keren overgegeven en nu is ze bewusteloos”, vertelde Matthew aan de hulpdiensten. De hulpverleners concludeerden dat haar verwondingen overeenstemden met een val de trap. Na enkele uren in observatie mocht ze mee naar huis om te herstellen.

Foto: ISOPIX

Op 12 mei 2016 werd de adoptieprocedure afgerond en was Elsie nu officieel hun dochter. Op 25 mei neemt Matthew Elsie mee shoppen. Hij wou haar een nieuwe outfit kopen voor haar adoptiefeestje. Hij stuurt Craig nog verschillende foto’s van Elsie in schattige pakjes, maar diezelfde dag kende een fatale afloop.

Omstreeks 6.18 uur ’s avonds belde Craig naar de spoed. “Ik was ze aan het klaarmaken om naar bed te gaan en nu is ze bewusteloos.” Om 6.26 zijn de politie en hulpdiensten ter plaatse. Het kindje was gestopt met ademen en haar hartje klopte niet meer.

Elsie werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar ze vier dagen later overleed.

Onderzoek

Uit de autopsie bleek dat Elsie overleden is aan de gevolgen van verschillende hersenbloedingen. Bovendien had ze nog bloedingen in haar beide ogen, een schedelbreuk en drie gebroken ribben. Tijdens het proces verklaarde een arts dat Elsie “vermoedelijk door elkaar geschud is geweest”. Volgens hem zijn de interne bloedingen een rechtstreeks gevolg van dat schudden. Over de schedelbreuk bestond ook weinig twijfel: “Er moet een aanleiding voor de breuk zijn geweest, schedelbreuken ontstaan niet uit het niets en de enige aanleiding daarvoor is een slag op het hoofd. Mogelijk is Elsie tegen de grond gesmeten na het schudden, oftewel is ze tegen een muur geworpen.”

Matthew werd schuldig bevonden voor moord. De rechter noemde Matthew een “Jekkyl & Hide-persoonlijkheid”, één met twee gezichten. “Door het moedwillig fysiek kwetsen van je 18 maand oude dochter heb je het vertrouwen misbruikt dat je kreeg toen je de papa van Elsie werd. Je hebt je belofte verbroken.”’

“Je daden hebben drie families gebroken, de biologische familie van Elsie, het gezin dat je probeerde op te bouwen met Craig en je eigen familie.”

Hij werd veroordeeld tot levenslange opsluiting. Hij zal minstens 18 jaar achter tralies zitten.