Ingetogen afscheid van familie die om het leven kwam na tragisch ongeval in Maldegem: “Slaapzacht, en tot ziens”

In crematorium Westlede in Lochristi is dinsdagvoormiddag afscheid genomen van de vier slachtoffers van het tragische verkeersongeval in Maldegem. De aula waar de plechtigheid plaatsvond was veel te klein voor al de mensen die hen nog een laatste groet wilden brengen.