Winkelier in Sint-Truiden voert siësta in vanwege de hitte: “Een service naar onze klanten toe”

Duras / Sint-Truiden - Babyspeciaalzaak Ciao Bambino in Sint-Truiden neemt maatregelen tegen de hitte: op dagen dat het kwik de 30 graden bereikt, gaat de zaak ’s middags enkele uren dicht, maar ’s avonds blijft de winkel langer open. “Jonge mama’s komen in die warmte niet buiten.”

Vanaf dinsdag is Ciao Bambino tussen 12.00 en 15.00 uur gesloten als het 30 graden of warmer is. De reden is simpel: met deze temperaturen hebben er niet veel mensen zin om te gaan winkelen en jonge moeders al helemaal niet. “We hebben de laatste weken gezien dat de meeste klanten in de voormiddag of ’s avonds langskomen”, zegt zaakvoerder Daisy Blavier. “Dus blijven we dan tot 20.00 uur open. Een service naar onze klanten toe.”

“De inspiratie voor het idee hebben we in Italië opgedaan, waar ze ook een siësta houden”, legt Blavier nog uit. Maar het is niet zo dat er niet wordt gewerkt wanneer de winkel ’s middags gesloten is. “We gaan achter de schermen gewoon verder.”

De maatregel wordt gecommuniceerd via sociale media en zal aanhouden zolang het zo warm is. “Als er volgende week weer een hittegolf komt, voeren we het opnieuw in en staan we er weer tot 20.00 uur.”