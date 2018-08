Bondsparket vraagt zes (!) speeldagen voor Wesley na elleboogstoot, Club Brugge verdedigt zijn speler

Het bondsparket wil Club Brugge-spits Wesley voor zes wedstrijden schorsen. Op de zitting van de Geschillencommissie vroeg het bondsparket vanmiddag om deze straf voor de elleboogstoot van de Braziliaan aan Moeskroen-verdediger Katranis. Er werd ook een boete van 6000 euro gevraagd.

LEES OOK: Wat als de stoppen doorslaan bij een voetballer? “Roep nu niet: ‘Hoe dom!’ Wesley voelt zich zo al dom genoeg”

Na het pleidooi van Wesley maakt de Geschillencommissie vanavond de strafmaat bekend. De speler en Club Brugge kunnen wel nog in beroep gaan. Dat wordt dan vrijdag behandeld. In geval van een beroep mag Wesley vrijdag wel gewoon spelen tegen Kortrijk.

Het bondsparket: “Deze feiten zijn niet toelaatbaar op een voetbalveld. Wesley moet zich daar van bewust worden. Er dringt zich een zware sanctie op. Omdat dit een zeer bewuste actie is. Bovendien is het niet de eerste keer dat hij hier moet verschijnen voor een slag aan de tegenstander. Hij kreeg daarvoor al twee schorsingen. Ik verwijs ook naar de zitting van vorige week. Diedhou werd toen voor vier wedstrijden geschorst. Zonder dat er recidive was. Wesley moet leren om zijn handen thuis te houden".

Club verdedigt zijn speler

Club Brugge had tv-beelden meegebracht waarbij de fase vanuit een andere hoek werd getoond. Raadsman Hannes D’Hoop van Club Brugge pleit voor “drie speeldagen schorsing en drieduizend euro boete als een billijke straf”.

“We vinden dat hij een straf verdient, maar we willen alles in een juiste context plaatsen. In de media is door iedereen zijn proces al gemaakt. Analisten vinden dat hij een zware straf verdient. Op de tv-beelden lijkt het dat hij een elleboogstoot uitdeelt, maar wij hebben andere beelden meegebracht waarop je ziet dat Wesley de speler niet met de elleboog, maar wel met onderkant van de arm en de handpalm raakt. Dat werpt een heel andere licht op de situatie. Er is geen stoot met de elleboog, wel probeert hij de speler af te weren met zijn arm. En daarbij raakt hij hem aan het hoofd. We willen niet betwisten dat die arm daar niet mocht zijn. Maar het gaat niet om een elleboogstoot. Bovendien wordt Wesley op de huid gezeten en er worden zelfs tot twee keer toe een fout op hem gemaakt voor de feiten zelf. We pleiten niet voor uitlokking, maar er zou toch rekening mee gehouden moeten worden als er een strafmaat wordt bepaald. Het is actie-reactie.”

Carcela

Opvallend: in de zaak-Carcela pleit Standard voor procedurefouten. Volgens Pierre Locht, die de club en de speler vertegenwoordigt op de Geschillencommissie, is de nieuwe indicatieve tabel niet ondertekend door de Pro League. En dus de straffen die daar op gebaseerd zijn dus niet geldig.

"En bovendien was de fout die Carcela maakte ook geen rood waard. Hij breekt gewoon een aanval af, doet geen tackle die de tegenstander kan blesseren. Bovendien lacht Boljevic meteen na de tackle, alsof zijn plannetje - een fout uitlokken - is geslaagd."

Standard vraagt uitstel. Ze willen dat de zaak pas vrijdag wordt behandeld. Dan kan Carcela - vandaag niet aanwezig door de match van vanavond tegen Ajax - er zelf bij zijn en zelf zijn uitleg doen.