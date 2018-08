Dief valt stil met platte batterij en laat Tesla achter in Wemmel

Sint-Martens-Latem -

Dieven hebben dinsdag een elektrische Tesla noodgedwongen moeten achterlaten. Het voertuig, dat gestolen werd in Sint-Martens-Latem, was niet volledig opgeladen en de actieradius bleek beperkt. De criminelen moesten in Wemmel hun mislukte diefstal opgeven en zetten het op een lopen.