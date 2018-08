Hij maakte ‘Flikken’ groot in Gent, maar wat doet de superflik zelf vandaag?

Gent -

In september is Steven De Smet 40 jaar in dienst bij de politie, een carrière die niet onbewogen bleef maar wel een waar hij trots op is. Als woordvoerder slaagde hij erin het Gentse korps, en toen misschien wel de hele stad, opnieuw op de kaart te zetten. “Eerst was het een scheldwoord, maar plots wou iedereen flik zijn en een pet van de politie hebben. Ongelofelijk, toch?” Vandaag is dé flik der flikken niet meer te vinden op het politiekantoor, wel als adviseur in crisiscommunicatie en veiligheid in het federaal huis van de provincie. En op sociale media.