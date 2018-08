Neergeslagen homokoppel getuigt: “Die blik in zijn ogen, hij sloeg om me te vermoorden”

Gent - Het Gentse koppel Mauro en Thomas bekomen dinsdag nog steeds van de zware aanval die ze maandag te verduren kregen. Op de parking naast hun appartement werden ze aangevallen door hun bovenburen. Hun verwondingen zijn zo ernstig, dat ze meteen werden afgevoerd naar het ziekenhuis.

“Ik ben gisteren 59 geworden, wat een dag.” Thomas is er nog altijd niet goed van. Na de extreme daad van gaybashing werd hij gisteren, samen met zijn hevig bloedende man Mauro Padovani, afgevoerd naar het AZ Sint-Lucas. Hij brak twee ruggenwervels bij de aanval, maar mag in de loop van woensdag het ziekenhuis verlaten. De man werd ook genaaid aan zijn lip, waar hij een gapende wonde opliep.

Mauro Padovani

Zijn echtgenoot Mauro staat vol blauwe plekken en heeft over heel zijn lichaam pijn. “Het was een vreselijke ervaring”, zegt hij in het ziekenhuis. “Ik kreeg klappen op mijn hoofd en op mijn hele lichaam, maar probeerde ze zo goed mogelijk af te weren.”

Mauro’s armen werden moe en deden pijn, waardoor hij ze niet meer omhoog kon houden. “De klappen bleven maar komen. De laatste slag was een slag op mijn hoofd. Ik dacht dat we gingen sterven, de blik van de dader was echt een van pure woede en haat.”

“Erger kan niet”

Beide heren werden vandaag door de politie verhoord, en hopen op een sterk signaal van Justitie. “We worden al jaren aangevallen en beschimpt door die vrouw, en onze klachten werden altijd netjes opgeschreven. Maar daar bleef het dan ook bij. Hopelijk grijpt nu iemand in, want erger kan het moeilijk worden.”