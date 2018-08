Mag je gsm'en als het bliksemt, moet je stekkers nog uittrekken en hoe gevaarlijk is onweer?

De periode van droogte en hitte is voorbij. Donderdag komt er opnieuw een warmteonweer aan: het noodnummer 1722 voor niet-dringende brandweeroproepen is alvast geactiveerd. Is zo’n warmteonweer anders dan een gewoon onweer? Hoe kan ik meten hoe ver het onweer bij mij vandaan is? Moeten we de stekker nog uittrekken? Wij lieten onder meer experts David Dehenauw en Frank Duboccage deze en andere vragen beantwoorden.