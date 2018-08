Buurman (44) die werd opgepakt na dodelijke burenruzie in Bonheiden, is vrijgelaten

Bonheiden - Steve L., de man die zondagavond werd opgepakt in verband met een fatale burenruzie in Bonheiden, is door de onderzoeksrechter vrijgelaten. Dat bevestigt het parket van Mechelen.

De feiten speelden zich zondagavond af, net na 22.00 uur in de Bonheidense Nieuwstraat. De zoon en stiefzoon van ruitenwasser Steve V.L. (44) waren aan het voetballen in de ondergrondse parking van het Bonheidense appartementsgebouw. Bovenbuur Roger V.D.J. (63), een ex-beroepsmilitair die bijkluste als buschauffeur, sprak de kinderen aan op het lawaai en eiste dat ze zouden stoppen.

De kinderen vertelden het verhaal aan hun (stief)vader, die op zijn beurt V.D.J. aansprak. Daarbij pakte laatstgenoemde een jachtgeweer en loste een schot zonder iemand te raken. Daarop ontstond een opstootje tussen de twee mannen, waarbij het wapen plots opnieuw werd afgevuurd. V.D.J. kreeg een kogel in de lies en overleed te plaatse. De buren zouden wel vaker ruzie hebben gehad.

Vrijlating

V.L. werd opgepakt, maar dinsdagmiddag in vrijheid gesteld door een onderzoeksrechter. De man is weliswaar in verdenking gesteld voor doodslag, maar de onderzoeksrechter houdt er volgens het parket rekening mee dat er mogelijk sprake is van wettige zelfverdediging. De vrijlating gebeurt dan ook “onder zeer strenge voorwaarden”. Wat die voorwaarden zijn, is niet duidelijk.

Het onderzoek is nog volop aan de gang, maar volgens het parket kwam de onderzoeksrechter al tot zijn voorlopige oordeel na een buurtonderzoek, verhoren van betrokken partijen en een mondeling verslag van zowel de wetsgeneesheer, een ballistisch deskundige als een bloedspattenexpert.