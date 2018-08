Met de glimlach klaar voor een aanslag: gerecht geeft foto’s vrij van terreurcel Barcelona

Het Catalaanse gerecht heeft foto’s vrijgegeven van de terreurcel die vorig jaar een aanslag heeft gepleegd in Cambrils en Barcelona, waarbij zestien doden vielen. Op de beelden is te zien hoe ze een bomgordel in elkaar knutselen en aandachtig de veiligheidsprocedures aan de Eiffeltoren bestuderen.

Zestien doden en meer dan honderd gewonden. Dat was de trieste balans na de aanslagen in Barcelona en Cambrils, die vorig jaar op 17 augustus plaatsvonden. Uit beelden die dinsdag zijn vrijgegeven, blijkt dat de voorbereiding van beide aanslagen duidelijk in een opperbeste sfeer verliep.

De foto’s werden gemaakt in een chalet in Alcanar, waar daags voor de aanslag een explosie had plaatsgevonden. Het was in dat huisje waar de terroristen dagenlang het plan smeedden om een mogelijk nog veel zwaardere aanslag te plegen. Zo bleek achteraf, toen de politie tientallen gasflessen vond. Wat de terroristen daarmee precies van plan waren, is nog steeds onduidelijk.

(lees verder onder de foto)

Foto: AFP

Op de afbeeldingen is te zien hoe de terroristen de veiligheidsmaatregelen aan de Eiffeltoren in Parijs bestuderen. Beelden die het weekend voor de aanslag in Barcelona en Cambrils gemaakt zijn. Op foto’s uit het huisje in Alcanar zien we hoe drie jihadisten een explosievengordel in elkaar knutselen. Eentje poseert nadien glunderend met zijn nieuwe exemplaar. Het zijn vermoedelijk de gordels die de terroristen ook droegen tijdens hun aanslag.

De terreurcel bestond in totaal uit twaalf personen, van wie acht neergeschoten werden door de Mossos d’Esquadra - de Catalaanse politie. Vier personen werden gearresteerd.

Foto: AFP