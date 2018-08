Jonge bestuurder belandt onder eigen wagen

Veurne / Houthulst - Op de baan ’s Heerwillems in Veurne gebeurde dinsdagnamiddag een zwaar ongeval. Een twintiger uit Houthulst werd uit zijn auto geslingerd en moest door de brandweer bevrijd worden van onder zijn voertuig.

De jonge bestuurder wilde een vrachtwagen inhalen toen hij een verkeerd manoeuvre maakte. Hij verloor de controle over het stuur, botste tegen een boom en belandde in de gracht. De brandweer bevrijdde de jongeman uit zijn hachelijke positie. Hij werd in kritieke toestand weggevoerd.

’s Heerwillems is een belangrijke verbindingsweg tussen Pervijze en Veurne, die bekend staat om de vele ongevallen die er gebeuren. De weg werd volledig afgesloten zodat het parket ter plaatse de vaststellingen kan komen doen.