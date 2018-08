Celtic weigert bod van Fulham voor Boyata: “We willen hem niet verliezen”

Dedryck Boyata is hot. Na een sterk seizoen bij Celtic en een uitstekend WK staat de Rode Duivel in de belangstelling van enkele clubs. Vooral de Engelse promovendus Fulham had zijn zinnen gezet op de verdediger, maar zag zijn bod geweigerd worden. Coach Brendan Rodgers is formeel. “Hij is belangrijk voor ons.”

De 27-jarige Boyata heeft nog maar één jaar contract bij Celtic, maar de Schotse landskampioen lijkt niet geneigd nu munt te slaan uit zijn sterke WK. Fulham meldde zich officieel met een bod, bevestigde trainer Brendan Rodgers bij BBC. “Hij is een speler die we niet willen verliezen. Er was inderdaad een officieel bod van Fulham. We weten dat hij zijn laatste contractjaar ingaat.”

Rodgers is vol lof over zijn Belg. “Hij is een fantastische speler geweest in mijn tijd hier en speelde een sterk WK. Hij is duidelijk een waardevolle speler en hij is belangrijk voor ons. De club weigerde dan ook het bod.”

Terugkeer Denayer?

Ondertussen circuleert in de geruchtenmolen bij Celtic de naam van Jason Denayer. De 23-jarige Belg speelde in het seizoen 2014/2015 al eens voor de Schotse traditieclub en maakte er toen indruk. Momenteel werkt Denayer de voorbereiding af bij Manchester City, maar hij moet (alweer) op zoek naar een andere club.