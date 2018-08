De vuilnismannen staken. Bij meer dan 30 graden. Midden in het toeristische seizoen. Onze man meet de schade op in Gent

Gent - Een misselijkmakende geur die over de terrassen waait. Uitpuilende afvalkorven op de Graslei. Een berg vuilniszakken in een zijstraatje van de Veldstraat. Door een staking bij de ophalers stapelt afval zich op in de Gentse binnenstad. En dat bij meer dan 30 graden, midden in het toeristische seizoen. Onze man ging de schade opmeten.

“De hoop zakken komt nu al tot aan de tweede tafel van ons terras. We schuiven op. De vliegen en de geur schuiven mee.” Laconieke reacties dinsdagmiddag in restaurant Godot in centrum Gent. Door een staking ...