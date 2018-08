Pinguïn overleden door chloortabletten in water van verblijf

Op een kinderboerderij in het Nederlandse Maastricht is maandag een zwartvoetpinguïn overleden. Waarschijnlijk heeft een onverlaat chloortabletten in het verblijf van de dieren gegooid. Een tweede pinguïn is ernstig gewond.

Het groene water in het verblijf van de zwartvoetpinguïns werd vorige week onverwachts blauw door chloor. Kinderboerderij Daalhoeve gebruikt het spul echter niet. De leiding vermoedt dat iemand chloortabletten in het water heeft gegooid, meldt NU.nl. Het water werd dan ook ververst, maar een dag later bleken twee van de drie pinguïns ziek te zijn. De dierenarts ontdekte verbrandingsverschijnselen aan in hun slokdarm, luchtpijp en longen.

Maandag overleed één van de gewonde dieren. Van de tweede is het zeer twijfelachtig of hij het gaat overleven. “Het is bijzonder triest, omdat de pinguïns zich goed hadden gewend en zich thuis voelden in hun verblijf”, stelt de kinderboerderij in een persbericht.

De derde zwartvoetpinguïn zal niet in Daalhoeve blijven. Er wordt gezocht naar een geschikt dierenpark voor de opvang.

De dierenpolitie is op de hoogte gebracht van de zaak. Een mogelijke dader -en zijn of haar motief- is nog niet in beeld. Op het terrein zijn geen beveiligingscamera’s geïnstalleerd.