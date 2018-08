Inbrekers gaan letterlijk de mist in tijdens ramkraak op tankstation in Zellik

Zellik / Asse - Inbrekers hebben dinsdagochtend geprobeerd een ramkraak te plegen op een tankstation in Zellik, een deelgemeente van Asse. Dat meldt de lokale politie.

De feiten vonden rond 5 uur plaats en het doelwit was het tankstation aan het kruispunt van de Zuiderlaan met de Brusselsesteenweg in Zellik.

De daders reden met een voertuig in op de glazen deuren van de winkel aan het tankstation, maar werden verrast door het speciale anti-inbraak alarm. Dat trad meteen in werking en spoot de zaak vol rook zodat de inbrekers niets meer konden zien en onverrichter zake de benen moesten nemen. Hun poging tot ramkraak ging zo letterlijk de mist in.

Van de daders is voorlopig nog geen spoor.