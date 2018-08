Opnieuw ophef over pony’s op Brusselse Zuidfoor: “Schandalig en onaanvaardbaar”

Brussel - Vanaf 1 januari 2019 is het in Brussel niet langer toegelaten om pony’s te gebruiken als attractie op de kermis. Die beslissing werd vorige zomer genomen op vraag van staatssecretaris Bianca Debaets. Tot dan kan het wel nog, en een kraam op de Brusselse Zuidfoor gebruikt de dieren dan ook nog in hun attractie. Op sociale media stuit dat op veel onbegrip. “Voer dat verbod toch sneller in.”

Een bezoeker van de Zuidfoor in Brussel heeft Twitter in rep en roer gezet met zijn filmpje van de attractie waarin pony’s heel de tijd rondjes lopen, tot ieders vertier. Meer dan 38.000 mensen hebben de video inmiddels gedeeld en spuien kritiek. “Dit is degoutant, die dieren zien af door bij deze hitte zo rondjes te lopen”, schrijft iemand. “Schandalig en onaanvaardbaar”, schrijft iemand anders.

Vorig jaar al ophef

Vorig jaar was ook al ophef ontstaan door eenzelfde attractie. Brussels staatssecretaris Bianca Debaets, bevoegd voor Dierenwelzijn, reageerde op de kritiek door te laten onderzoeken in hoeverre de pony’s afzien op de kermis. Het resultaat was een verbod op het gebruik van kermispony’s in attracties op het Brussels grondgebied vanaf 1 januari 2019.

“Ik kan niet meer aanvaarden dat pony’s rondjes moeten draaien in een ponycarrousel onder het gedreun van luide muziek en het lawaai van andere attracties”, zei Debaets daar vorige zomer over. “Het is belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd in contact kunnen komen met dieren, maar daar bestaan geschiktere plaatsen voor dan kermissen.”

Laatste zomer

“Dit is dus de laatste zomer dat het kraam er staat”, zegt Eric Laureys, woordvoerder van Debaets. Hij begrijpt de kritiek en de vraag om de maatregel sneller in te voeren, maar benadrukt dat er bewust voor een overgangstermijn gekozen is. “We hebben overlegd met de uitbaters en we hebben 2019 als datum gekozen om hen de kans te geven om een andere broodwinning te zoeken of een andere bestemming te zoeken voor hun kraam en de dieren. We wilden ook niet dat er overhaaste beslissing genomen zouden worden in het nadeel van de dieren.”

In Vlaanderen en Wallonië is er al een verbod op kermispony’s in Gent, Antwerpen, Bredene, Leuven en Waterloo.