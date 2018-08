Eindelijk schot in de zaak-Courtois? Chelsea wil recordbedrag betalen voor nieuwe doelman

Thibaut Courtois wil naar Real Madrid. Dat liet de doelman vorige week telefonisch al weten aan trainer Maurizio Sarri en de voorbije dagen maakte hij zijn intenties nogmaals duidelijk door niet op te dagen op de club. Chelsea heeft nog tot donderdag om een vervanger in huis te halen, want de transfermarkt in Engeland sluit op 9 augustus. Dat lijkt te lukken, Chelsea is namelijk in verregaande onderhandelingen met Kepa Arrizabalaga.

Kepa Arrizabalaga is een 23-jarige doelman van Athletic Bilbao, waarvoor hij 54 keer in actie kwam. In de winter trok Kepa nog bijna naar… Real Madrid, maar de Bask bleef zijn club toen trouw. Nu lijkt hij toch te zwichten voor een toptransfer. Chelsea wil van Kepa zelfs de duurste doelman ooit maken, The Blues zouden 80 miljoen euro veil hebben voor de opvolger van Thibaut Courtois. De eer van duurste doelman ooit is voorlopig voor Alisson Becker, die deze zomer voor 70 miljoen euro van AS Roma naar Liverpool trok.

Een deal tussen Chelsea en Bilbao is er nog niet, maar de onderhandelingen lopen. Volgens Marca zou Kepa morgen naar Londen afreizen. Als de transfer er komt, is dat goed nieuws voor Courtois. Real Madrid heeft 40 miljoen euro klaarliggen om de Rode Duivel naar Bernabeu te halen en Courtois zelf wil graag naar Madrid, onder meer om dichter bij zijn kinderen te zijn.

