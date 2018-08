Uitbater van wellness dient klacht in tegen klagende klanten: “Die foto’s zijn niet echt”

Kortemark - De uitbater van wellness Bella Vista in de Groenestraat in Kortemark heeft een klacht ingediend bij de politie nadat klanten vernietigende commentaren op hun Facebook hadden geplaatst. “De foto’s die ze online zwierden, zijn getrukeerd.”

Marnik Vanlerberghe, de 49-jarige uitbater van welness Bella Vista in de Groenestraat in Kortemark, beleefde de voorbije dagen niet de plezantste uit zijn beroepscarrière. Reden: een post op Facebook over de welness die hij negen jaar geleden opstartte.

“Voor de eerste en de laatste keer naar Bella Vista geweest wegens in onze ogen een vuil stoombad”, luidt het onder andere in de vernietigende Facebookpost. De klanten vroegen na het bezoek via de telefoon een compensatie, maar de zaakvoerder weigerde hen een deel van hun geld terug te betalen. “Het koppel dreigde ermee mijn zaak met de grond gelijk te maken. Zondag werd ik op de hoogte gebracht van hetgeen er zich op Facebook circuleerde. Toen ik de foto’s zag kon ik mijn ogen niet geloven. Ik ben er zeker van dat die getrukeerd zijn”, zegt Marnik zelfverzekerd.

Klanten zeggen arrangementen af, dreigmails komen binnen

Het kwaad was toen echter al geschied. De Facebookpost van de klanten werd massaal gedeeld op sociale media. Heel wat lezers spaarden hun kritiek op de welness niet en haalden vernietigend uit naar Bella Vista.

“Al snel zegden verschillende klanten hun arrangementen af. Ik kreeg zelf dreigmails binnen. Ik ben de ganse maandag bezig geweest met klanten op te bellen en te mailen om hen te overtuigen dat de foto’s zeker niet de situatie correct weergeven. De voorbije negen jaar waren er nooit klachten, de recensies waren telkens positief.”

Vanlerberghe voelt zich aangevallen en stapte inmiddels naar de politie om er een klacht neer te leggen wegens laster en eerroof. “Voor onze welness is dit een regelrechte ramp.”

De politiezone Polder stelde een pv op. De kans lijkt echter groot dat de zaak wordt geseponeerd.