Twee pony's dood na vermoedelijke vergiftiging met taxus of buxus

Twee pony's vergiftigd in Bilzen. Video: TV Limburg

Bilzen - De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst is een onderzoek gestart naar de verdachte dood van twee pony's in een weide in Eigenbilzen. Vermoedelijk zijn de dieren vergiftigd. Een van de pony's werd dood aangetroffen, een dierenarts liet de tweede pony inslapen nadat bleek dat het dier niet meer kon worden gered.

Levi Vrancken, eigenaar van de dieren, werd in de nacht van maandag op dinsdag wakker gebeld door de politie. Die was gealarmeerd door buurtbewoners van de weide waarin de dieren stonden. Vrancken ging onmiddellijk ter plaatse. Eén dier was al overleden, het andere lag weg te kwijnen. De jongeman ging meteen op zoek naar een dierenarts maar die bleek niet makkelijk te vinden. Toen er uiteindelijk toch een arts wou afzakken, kon die niet meer doen dat vaststellen dat ook de tweede pony niet meer te redden viel.

Volgens Vrancken werden zijn pony's vergiftigd met taxus of buxus. De politie wil nog geen uitspraken door vooraleer het onderzoek is afgerond, maar noemt het inderdaad "onwaarschijnlijk" dat de twee dieren op exact hetzelfde moment een natuurlijke dood zouden gestorven zijn.