BMW roept 324.000 auto’s terug wegens brandgevaar, ook Belgische eigenaars getroffen

BMW roept in Europa zo’n 324.000 dieselwagens terug wegens mogelijk brandgevaar. Dat gebeurt na enkele tientallen incidenten met motorbranden in Zuid-Korea, waarvoor de Duitse autobouwer al zijn excuses heeft aangeboden. Ook in België zullen er wagens worden teruggeroepen, bevestigt BMW Group Belux aan onze redactie.

Het gaat om BMW’s van de reeksen 3, 4, 5, 6, 7, X3, X4, X5 en X6 met viercilinder-dieselmotoren die tussen april 2015 en september 2016 gebouwd zijn, en met zescilindermotoren die tussen juli 2012 en juni 2015 werden gebouwd. De eigenaars zullen zelf op de hoogte worden gebracht en de nodige reparaties zullen worden uitgevoerd, bericht de “Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Christophe Weerts, corporate communications manager van BMW Group Belux, bevestigt dat er ook wagens in België worden teruggeroepen. “Maar het is voorlopig nog niet duidelijk om hoeveel auto’s het hier gaat. We zullen persoonlijk contact opnemen met alle eigenaars en de herstellingen gebeuren uiteraard gratis.” Weerts benadrukt nog dat het om een voorzorgsmaatregel gaat.

In Zuid-Korea moest BMW al meer dan 100.000 wagens terugroepen wegens brandgevaar, nadat zich daar enkele tientallen incidenten hadden voorgedaan. Het bedrijf dreigt er ook schadevergoeding te moeten betalen.