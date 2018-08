Dierenpark Pairi Daiza wil groots verblijf bouwen voor twee nieuwe ijsberen: “En we hopen snel kleintjes te krijgen”

In deze dierentuin in Tokio hebben ze ook een ijsberenverblijf. Ook in Pairi Daiza staat er een domein voor de witte beren op het programma. Foto: Archiefbeeld van EPA

Dierenpark Pairi Daiza in Brugelette maakt plaats om twee ijsberen een nieuwe thuis te geven. “Wij wachten nog op de resultaten van het openbaar onderzoek. Als er geen bezwaren zijn, dan kunnen wij eind augustus de plannen uitwerken voor ons nieuwe ijsberenverblijf”, bevestigt woordvoerder Hubert Van Slembrouck aan Het Nieuwsblad Online. Het zal de allereerste keer zijn dat er ijsberen te zien zijn in Pairi Daiza.

Een heuse nieuwe “koele” wereld van maar liefst 7.000 m² groot. Dat beloven de medewerkers van Pairi Daiza te voorzien voor de komst van twee nieuwe ijsberen.

En daarvoor is het dierenpark natuurlijk niet over één nacht ijs gegaan. “We hebben lang nagedacht over hoe we ons het best kunnen voorbereiden op de komst van deze indrukwekkende dieren. Want ijsberen leven het liefst op locaties waar het niet warmer is dan 14 graden. Daarom hebben onze architecten en ingenieurs een grote ‘ijsgrot’ uitgetekend, waar de temperatuur altijd rond het vriespunt zal liggen”, legt Van Slembrouck uit aan Het Nieuwsblad Online.

In het totaal krijgen de koele dieren een verblijf van maar liefst 3.900 m², waar het publiek de witte beren langs alle kanten kan bewonderen. “En we voorzien uiteraard ook een binnenverblijf waar ze wat meer privacy hebben. Het totale complex zal één van de grootste zijn van Europa, groter dan dat van de pioniers in Duitsland of Nederland”, aldus de woordvoerder.

Als de stedenbouwkundige aanvraag is goedgekeurd, dan kunnen de werken beginnen. Maar de bouw van het achtste themagebied, ‘la Terre du Froid’, duurt natuurlijk wel even. De fans zullen dus zeker nog enkele maanden moeten wachten, totdat ze ijsberen kunnen spotten in Pairi Daiza.

(Meer dan) twee nieuwe aanwinsten

Bij Pairi Daiza maken ze er geen geheim van: “Wij hopen snel baby’s te krijgen!” Foto: Shutterstock

Welke ijsberen er dan precies van het Belgische water komen genieten, is nog niet duidelijk. “We moeten eerst nog even afwachten wat het resultaat is van het openbaar onderzoek. Pas daarna gaat de verantwoordelijke van het Europese Programma voor de Bescherming en Voortplanting van IJsberen beslissen welke dieren tot bij ons kunnen komen. Vanuit een andere dierentuin natuurlijk, want Pairi Daiza zal nooit dieren uit het wild gevangennemen”, legt Van Slembrouck uit. “We hebben in ieder geval plaats voorzien voor één mannetje en één vrouwtje.”

U hoort het al: het dierenpark hoopt met twee dieren van het tegenovergestelde geslacht de bedreigde bedreigde diersoort een handje te helpen. “We hopen inderdaad snel kleintjes te krijgen. In Pairi Daiza werken we mee aan een internationaal kweekprogramma, met als doel de soort niet te laten uitsterven. Daarom is het ook belangrijk dat het publiek ijsberen te zien krijgt, zodat ze zien wat voor geweldige dieren het zijn. We willen hen dan ook alle informatie meegeven over de factoren, die hen in het wild bedreigen. Zodat we een verschil kunnen maken”, aldus Van Slembrouck.

Uniek voor dierenpark

Pairi Daiza zal dan voor het eerst ijsberen rustig zien rondkuieren in hun park. In Vlaanderen zijn er geen ijsberen meer te zien. Veertien jaar geleden vertrok het laatste exemplaar uit de zoo van Antwerpen. Daar koos de organisatie er in 2004 voor om ijsberin Bea te laten vertrekken, omdat ze te weinig plaats hadden voor het grote dier. Enkel in dierenpark Monde Sauvage in de Waalse provincie Luik zijn er nog te vinden.