De zwartste dag van de oorlog: een symfonie van duizend kanonnen

De zwartste dag van de oorlog. Zo noemde de Duitse bevelhebber Erich Ludendorff 8 augustus. Een onverwacht offensief is ingezet in Frankrijk. Het zal uitlopen op wat de Honderddagenveldtocht wordt genoemd, hoewel er eigenlijk maar 41 dagen echt wordt aangevallen. Het Duitse leger kan alleen nog verdedigen, maar doet dat tot 11 november met veel overgave en veel slachtoffers. De bevolking leeft tussen hoop en vrees.

Begin augustus likken de Canadezen in Ieper nog steeds de wonden van de moordende Slag om Passendale, exact een jaar eerder. Plots is er veel drukte in hun rangen. Twee Canadese bataljons zijn opvallend ...