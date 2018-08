Witsel spreekt voor het eerst en ziet Dortmund verliezen van Napoli: “Juiste moment voor stap naar Europese topclub”

Axel Witsel zag op zijn tweede werkdag in Duitse loondienst vanuit de tribunes in het Zwitserse Sankt Gallen zijn Dortmund met 1-3 verliezen van Napoli. Bij Italianen bleef Dries Mertens – ook nog maar één dag terug uit vakantie - 90 minuten op de bank.

Witsel zag Dortmund, met de Turk Sahin in zijn positie, in de eerste helft veel ruimte weggeven aan de kwieke Napolitaanse aanvallers. Milik profiteerde al snel van balverlies op het Duitse middenveld en trapte na 7 minuten de 0-1 fraai binnen. Vlak voor het halfuur maakte Maksimovic er met een rake kopbal op een hoekschop 0-2 van. Dortmund was zeker de evenknie van Napoli, maar het duurde tot halfweg de tweede helft voor het kon tegenscoren via Maximilian Philipp. Napoli had op dat moment net zeven wissels doorgevoerd. Daarbij nog geen Dries Mertens. Dortmund kreeg in het slot nog enkele goeie kansen, maar de gelijkmaker viel niet meer. In de slotminuut zorgde Callejon nog voor de 1-3.

Witsel had ’s ochtends nog een tweede keer getraind met zijn nieuwe ploegmakkers, ging langs bij de ploegdokter en regelde de laatste paperassen. Hij gaf ook zijn eerste officiële interview voor de camera’s van Dortmund. “Voor mij was het belangrijk om na het WK terug te keren naar Europa. Ik kreeg een mooi aanbod van Dortmund. Ik sprak met de coach (Lucien Favre, nvdr.) en met sportdirecteur Michael Zorc en zij hebben mij echt overtuigd. Ze toonden hun liefde voor mij (sic) en voor mij was dat erg belangrijk. Dortmund is ook één van de topteams in Europa.”

“Alles gaat zeer goed. De eerste dag is alles natuurlijk nieuw, een beetje stresserend. Maar ik ben hier door iedereen goed ontvangen. Vandaag voel ik mij al iets meer op mijn gemak dan gisteren. Ik probeer met iedereen een praatje te slaan, maar ik moet nog Duits leren. Dat vind ik belangrijk.

“Mijn bijnaam is Chaloupe (sloep), een klein houten bootje. Omdat het langzaam dobbert. Zo ben ik ook. Ik ben altijd relaxed, heb geen stress. Op het veld probeer ik een leider te zijn, om altijd het maximum te geven. Ik ga er alles aan doen om ons doel dit seizoen te bereiken.”

“Vanaf dat ik klein was heb ik er altijd van gedroomd om in een topcompetitie bij een topclub te spelen. Nu is dat eindelijk het geval. Ik denk dat ik nu de perfecte leeftijd heb om deze stap te zetten. Ik ben 29 jaar en ik voel dat ik nu genoeg ervaring heb om het bij een Europese topclub waar te maken.”