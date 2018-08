Spaans NAVO-gevechtsvliegtuig vuurt per vergissing raket af boven Estland

Een Spaans NAVO-gevechtsvliegtuig heeft per vergissing een luchtraket boven Estland afgevuurd en daarmee en grootschalige zoektocht van het Estse leger teweeggebracht.

De strijdkrachten van de Baltische EU- en NAVO-landen deelden mee dat de Eurofighter het scherpe projectiel van het type Amraam dinsdagnamiddag onopzettelijk in de omgeving van de Zuid-Estse stad Otepää had gelanceerd. De raket wordt opgespoord door helikopters. Een onderzoek moet de oorzaak van het incident ophelderen. De Spaanse luchtmacht beschermt momenteel als NAVO-bondgenoot vanuit de Litouwse basis Siauliai het luchtruim boven de Baltische staten.

Volgens het leger heeft de raket met een reikwijdte van 100 kilometer een ingebouwd zelfvernietigingsmechanisme. Het is echter niet uitgesloten dat het projectiel op de grond is geland.

De raket is volgens de Estse baas van de luchtmacht Riivo Valge met vijf tot tien kilogram springstof geladen. In vergelijking met een bom is de vernietigingskracht van de raket niet erg hoog, zei hij op de Estse radio.

De aan Rusland grenzende NAVO-landen Estland, Letland en Litouwen beschikken niet over eigen gevechtsvliegtuigen. Daarom nemen de bondgenoten in de marge van het Nato Air Policing Baltikum al sinds 2004 de bescherming van het Baltische luchtruim voor hun rekening. Een dergelijk incident zoals dinsdag is nog nooit voorgekomen, zei Valge.