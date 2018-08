Fietsketen Fiets! vraagt bescherming aan tegen schuldeisers en sluit vijf winkels

De Vlaamse keten van fietswinkels Fiets! voert een reorganisatie door waarbij vijf winkels worden gesloten. Daarbij zullen geen banen verloren gaan, zegt topman Michel Verhaeren. Er blijven nog elf winkels over. Bij het bedrijf werken 85 mensen.

Fiets! groeide de voorbije jaren uit tot een van de belangrijkste spelers in de sector in België. De keten begon bij de oprichting in 2010 met één vestiging in Gent maar breidde uit tot een netwerk van winkels verspreid over Vlaanderen. In 2015 volgde een overname in Nederland en er ontstonden plannen voor verdere internationale expansie. Het buitenlandse avontuur eindigde vorige maand toen de Nederlandse dochter failliet ging.

Maar ook in Vlaanderen liep het niet steeds op wieltjes. Vorig jaar kampte het bedrijf met liquiditeitsproblemen en de voorbije maanden waren er problemen met een ICT-platform. “We hebben in december een nieuw ICT-pakket aangeschaft dat niet goed bleek te functioneren voor de fietsensector, met als resultaat lange wachttijden en verkeerde orders. We zijn uiteindelijk overgeschakeld naar een upgrade van ons vorige ICT-pakket”, zegt Verhaeren.

Nu heeft het bedrijf bij de rechtbank van koophandel bescherming gevraagd tegen zijn schuldeisers om een doorstart te maken met minder vestigingen. De winkels in Brugge, Oostende, Temse, Lochristi en Aartselaar worden gesloten. Niemand verliest zijn job, benadrukt het bedrijf. Het personeel van de getroffen winkels kan terecht in andere filialen.

Verhaeren heeft goede hoop dat de reorganisatie het bedrijf terug in de juiste cadans zal brengen. Volgens hem is de situatie in Vlaanderen anders dan in Nederland, waar er zware prijsconcurrentie is van online spelers. Zo zou de B2B-afdeling van Fiets! momenteel “exponentieel” groeien door de fietsstimuleringsmaatregelen van de overheid. Er lopen volgens Verhaeren ook gesprekken met nieuwe investeerders.