Anderlecht-dames stunten meteen in Champions League en kloppen Celtic

Brussel - De damesploeg van Anderlecht heeft dinsdag haar eerste wedstrijd in de Champions League voor vrouwen gewonnen. In Edinburgh versloeg paars-wit Glasgow City, vorig seizoen nog kwartfinalist, met 1-2. Het is de eerste van drie groepswedstrijden in de kwalificatiereeks.

Ella Van Kerkhoven opende de score in de 24e minuut, Elke Van Gorp verdubbelde de score in de 82e minuut. De 1-2 van Lara Ivanusa in de blessuretijd kwam te laat. Vrijdag spelen de Anderlecht Ladies tegen het Poolse Górnik Zabrze, volgende week dinsdag volgt de laatste kwalificatiewedstrijd tegen het Georgische FC Martve. De tien groepswinnaars zijn rechtstreeks geplaatst voor de 1/16e finale, alsook de twee beste tweedes. Op vrijdag 17 augustus volgt de loting voor de 1/16e finale.

Fantastisch: RSCA-vrouwen winnen hun 1e Champions League wedstrijd ooit, 1-2 in Glasgow!!

Proficiat dames en team, gans RSCA steunt jullie en is fier, nog 2 verraderlijke matchen winnen en we zitten in de knock-out fases! — Marc Coucke (@CouckeMarc) 7 augustus 2018