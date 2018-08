Eindelijk witte rook voor Thibaut Courtois

Thibaut Courtois krijgt zijn zin. Eén dag voor het verstrijken van de transferdeadline in ­Engeland haalt Chelsea met de Spanjaard Kepa een nieuwe doelman. Daarmee is er eindelijk witte rook voor Courtois om naar Real Madrid te trekken. De beste doelman van het WK had al een akkoord met de ­Koninklijke voor een contract van vier seizoenen.

Niets staat vertrek naar Real Madrid nog in de weg

Thibaut Courtois wordt vandaag in het trainingcentrum van Chelsea in Cobham verwacht. Officieel omdat hij zich moet verantwoorden voor twee dagen ongewettigde afwezigheid. Officieus hoopt hij dat het licht eindelijk op groen gaat voor een vertrek naar Real Madrid.

Chelsea heeft Courtois tot het bittere einde aan het lijntje gehouden. De club had er lang over gedaan om een vervanger voor Courtois te ­vinden. Tegelijkertijd probeerde het de prijs voor Real Madrid nog meer de hoogte in te jagen. Aan dat wekenlange pokerspel komt nu een einde.

40 miljoen euro

De Spaanse Bask Kepa Arrizabalaga (23) is de gelukkige. De opvolger van Courtois zou voor maar liefst 80 miljoen euro worden overgenomen van Athletic de Bilbao, een ­absoluut recordbedrag voor een keeper. Hij wordt net als Courtois vandaag in Londen verwacht. Ironisch genoeg was Kepa een jaar geleden de topkandidaat om de nieuwe doelman van Real Madrid te worden. Maar toenmalig trainer Zinédine Zidane bleef maar herhalen dat hij geen nieuwe spelers nodig had en behield het vertrouwen in de Costa-Ricaan Keylor Navas. Kepa tekende daarop een nieuw contract bij Athletic de Bilbao, waardoor Chelsea nu de volle pot moet betalen voor het jonge talent.

Als Chelsea de transfer van Kepa kan afronden, staat niets een vertrek van Courtois naar Real nog in de weg. De Belg had zijn zinnen al geruime tijd op een verhuizing naar Madrid gezet. Niet alleen omdat hij er bij de regerende kampioen van Europa kan spelen, ook omdat zijn kinderen er wonen.

Het transferbedrag van Courtois zou rond de 40 miljoen euro liggen. Slechts de helft van Kepa, maar toch een fikse som voor een speler die nog maar één jaar onder contract lag. Als Chelsea Courtois niet had verkocht, was hij volgende zomer gratis vertrokken.

Het transferbedrag wordt mogelijk nog beïnvloed door een ander transferdossier tussen Chelsea en Madrid. De Londenaren zouden volgens Engelse bronnen de Kroatische middenvelder Mateo Kovacic willen huren. Madrid zou echter niet geneigd zijn op die vraag in te gaan omdat Kovacic als reservespeler voor zijn landgenoot Luka Modric fungeert.