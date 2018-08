Vrouw van verdachte burenruzie: “Mijn man is geen moordenaar. Hij heeft zijn gezin gered”

Bonheiden -

“De buurman stond plots voor ons met zijn geweer. Steve heeft hem tegen­gehouden. Daarbij brak de kolf van het geweer en heeft de buurman zichzelf in de lies geschoten.” De vrouw van ruitenwasser Steve V.L. begrijpt niet waarom haar man twee nachten in de cel moest doorbrengen na de dodelijke burenruzie in Bonheiden. Gisteren werd V.L. vrij­gelaten, maar hij blijft wel ­verdacht van doodslag.