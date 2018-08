Lokeren - André De Keyser is pastoor op rust. Maar rusten doet hij dezer dagen in zijn tent op de festivalcamping. Elke dag staat hij klaar voor de optredens op de Lokerse Feesten, tien dagen lang. “Sommige optredens zijn zo bezield, met zoveel interactie. Dat is zoals een mis in de kerk, hé.”

De camping van de Lokerse Feesten is leeg en stil om negen uur in de ochtend. Eén man leeft. Hij staat voorovergebogen over een zwarte emmer. Hij wast zijn ondergoed. Dat moet ook gebeuren, als je tien ...